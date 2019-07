Was eine Frau im Frühling träumt

Fernsehfilm. . 01:35:07 Std. . WDR.

Elisabeth Brandt fühlt sich von ihrem Mann Johannes vernachlässigt. Um sie milde zu stimmen, schlägt er ihr vor, die einst verpasste Hochzeitsreise nachzuholen und an den Bodensee zu fahren. Doch nicht nur seine quirlige Tochter Helga, die sich in seinen Assistenten Fritz verliebt hat, sondern ein wichtiges Kundengespräch machen Johannes' Urlaubspläne zunichte. So fährt Elisabeth allein zum Bodensee – und trifft dort prompt einen ehemaligen Liebhaber wieder.