Victoria | Prämierter Spielfilm über eine kriminelle Clique in Berlin

Fernsehfilm. . 02:08:18 Std. . AD . Verfügbar bis 25.02.2020. WDR.

Mitten in der Nacht vor einem Club in Berlin lernt Victoria, Studentin aus Madrid, vier Jungs kennen. Sonne, Boxer, Blinker und Fuß haben sich auf eine krumme Sache eingelassen, und Victoria soll als Fahrerin einspringen. Was wie ein großes, verrücktes Abenteuer beginnt, entwickelt sich schnell zum Alptraum. Während der Tag langsam anbricht, geht es für Victoria und Sonne auf einmal um Alles oder Nichts. Beim Deutschen Filmpreis 2015 wurde der Film in sechs Kategorien mit einer „goldenen Lola“ prämiert.