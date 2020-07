Väter allein zu Haus: Mark | Komödie

Fernsehfilm. . 01:28:20 Std. . Verfügbar bis 18.10.2020. WDR.

Mark hat sich in den ersten Lebensjahren von Tochter Anna als wahrer Bilderbuchvater und Hausmann bewährt. Nun wagt er sich zurück ins Berufsleben.

Gleichzeitig will er sich auch weiterhin um den Nachwuchs kümmern, denn seine Frau Judith startet als Ärztin im Krankenhaus gerade so richtig durch. Leider findet sich Mark bei seinem alten Arbeitgeber am falschen Ende der Firmen-Nahrungskette wieder. Seine Chefin Frau Winter zeigt für Marks Lebenssituation und die damit verbundenen Arbeitszeiten nicht wirklich Verständnis. Es dauert nicht lange, und es geht ihm so wie vielen berufstätigen Frauen: Die Doppelbelastung macht ihm zu schaffen, die nötige Anerkennung bleibt aus.