Utta Danella - Lisa schwimmt sich frei

13.10.2018 | 01:28:20 Std. | Verfügbar bis 13.01.2019 | WDR

Wohlhabend, glücklich und erfolgreich: Die Landschaftsarchitektin Lisa lebte mit dem Stararchitekten Hugo und ihren zwei Kindern in einer traumhaften Villa am Starnberger See. Dann der Schock: Hugo verschwand von einem Tag auf den anderen für einen Großauftrag nach China. Nach fünf Jahren steht er plötzlich wieder vor ihr und schmiedet neue Pläne.