Unter weißen Segeln - Träume am Horizont

28.01.2018 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 28.04.2018 | WDR

Das Ehepaar Moritz und Wilma Fink will eine traumhafte Kreuzfahrt durch asiatische Gewässer nutzen um ihren Sohn Wolfgang zu besuchen, der in Kambodscha an der Restaurierung der berühmten Tempelanlage Angkor Wat mitarbeitet. Aber trotz Sonne, Palmenstränden und spiegelglatter See will bei Moritz keine rechte Urlaubsfreude aufkommen. Entgegen seiner Gewohnheit trinkt er nur Mineralwasser und wirkt auf Nachfragen seiner Frau gereizt. Fernsehfilm mit Horst Janson, Sigmar Solbach und Gerit Kling