Unter weißen Segeln - Abschiedsvorstellung

31.05.2018 | 01:27:46 Std. | Verfügbar bis 31.08.2018 | WDR

Tief beunruhigt von einer ärztlichen Diagnose, die das Ende seiner Karriere bedeuten könnte, will Caspari sich an Bord des Segelschiffes mit seinen beiden Exfrauen Vera und Ruth versöhnen. Dummerweise hat er den beiden nichts von seinem Plan erzählt. So schlagen verständlicherweise die Wogen hoch, als die Ärztin Vera, an deren Seite er ein gefeierter Pianist wurde, und Ruth, die jüngere Konzertagentin, die er dann heiratete, einander an Bord zufällig begegnen.