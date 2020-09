Tulpen aus Amsterdam | Drama

Fernsehfilm. . 01:28:00 Std.

Anna Lechner hat das große Los gezogen: Sie liebt ihre Arbeit als Blumen-Großhändlerin in Amsterdam und hat in Ed Verkerk ihren Traummann gefunden.

Zum vollkommenen Glück fehlt ihnen nur ein Kind. Sie wollen ein Baby adoptieren. Dann stirbt ihr Vater in München – und sie verspricht ihm, sich um ihre jüngere Schwester Lilli zu kümmern. Lilli ist gehbehindert, voller Komplexe und kann den Familienbetrieb, einen Blumen-Versandhandel, nicht alleine leiten. Anna bleibt in München, um Lilli zu helfen – und setzt so ihr Glück mit Ed aufs Spiel. Zwischen den so gegensätzlichen Schwestern brodelt es, Konflikte aus der Kindheit werden wieder wach.