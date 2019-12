So ein Schlamassel | Komödie rund um jüdische Traditionen mit Marianne Sägebrecht

Jil hat in dem Landschaftsarchitekten Marc die große Liebe gefunden. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem: Marc ist kein Jude und Jils strenggläubige jüdische Familie würde es niemals akzeptieren, dass sie einen "Goi"– einen Nichtjuden – heiratet. Da hilft nur eines: Marc, Sohn einer bürgerlichen deutschen Familie, muss so tun, als sei er ebenfalls Jude. Nach einem Schnellkurs in Sachen Traditionen funktioniert das ganz gut – bis der Schwindel auffliegt und das ausgerechnet bei einem großen Familienfest.