Sex | Liebesfilm

Kinozeit Dokumentarfilm. . 01:14:33 Std. . UT . Verfügbar bis 06.02.2021. WDR.

Eine laue Sommernacht, ein Kuss unter Kolleginnen in Sektlaune – und dann ein richtiger, der die Welt aus den Angeln hebt. So stürzt die 22-jährige Cathrine in ein Beziehungschaos. Eigentlich ist Simon ihr Traummann. Aber während bei ihr das sexuelle Verlangen zunimmt, kommt ihm die Lust abhanden. Nach dem aufregenden Kuss mit ihrer lesbischen Kollegin Selma will Cathrine ihre erotischen Fantasien mit der Kollegin unterdrücken. Doch der Gedanke daran lässt sie nicht los.