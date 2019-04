Schnitzel geht immer

Fernsehfilm. . 01:27:03 Std. . UT . WDR. Von Ingo Haeb.

Auch in "Schnitzel geht immer" suchen die beiden langzeitarbeitslosen Freunde Günther und Wolfgang ein Auskommen, das ihnen endlich ihren Platz in der Gesellschaft und die Anerkennung ihrer Umwelt sichert. Diesmal erhoffen sie sich von ihrer Sachbearbeiterin im Jobcenter Dortmund einen Zuschuss von einigen tausend Euro für einen kleinen Laden, den sie eröffnen wollen. Auf den Antrag folgt die Ablehnung, doch dann lacht den beiden das Glück: Sie bekommen einen Zettel zugesteckt, auf dem nicht nur die Antworten auf die ersten vier Fragen einer Show vom QUIZDOPPEL stehen, sondern auch zu welchem Datum die Fragen in dem äußerst populären Fernsehquiz gestellt werden. Günther und Wolfgang können es kaum glauben. Sie haben die unglaubliche Chance, € 4.000 zu gewinnen.