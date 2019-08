Schimanski: Loverboy

Fernsehfilm. . 01:28:14 Std. . UT . Verfügbar bis 20.02.2020. WDR.

Vor einem Club in Duisburg wird der 20-jährige Daan erschossen aufgefunden. Es war anscheinend kein Raubmord, da er ein Briefchen mit Heroin bei sich hatte. Derweil ist Schimanski dabei, die Tochter des Gangsterbosses Kaijewski aufzuspüren, die mit ihrem Freund Nils abgehauen ist. Schimanski weiß, dass Nils zusammen mit dem ermordeten Daan auf dem Strich in der Vulkanstraße gesehen wurde. Was verband die beiden jungen Männer miteinander, und welche Rolle spielt ein weiteres Mädchen namens Laura? Alle Spuren führen nach Rotterdam!