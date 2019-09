Praxis mit Meerblick: Willkommen auf Rügen

Fernsehfilm. . 01:27:20 Std. . Verfügbar bis 08.12.2019. WDR.

Nicht ganz freiwillig landet die frühere Schiffsärztin Nora Kaminski auf Rügen. Die 42-jährige Medizinerin steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Doch nach einigen beruflichen Rückschlägen muss Nora froh sein, in der Praxis ihres Studienfreundes Dr. Richard Freese neu anfangen zu können. Durch ihre engagierte Art gerät die Medizinerin schon bald in Konflikte.