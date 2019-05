Pilgerfahrt nach Padua | Komödie mit Gisela Schneeberger

Fernsehfilm. . 01:28:39 Std. . WDR.

Seit dem Tod ihres Mannes lebt die resolute Gundula nur für ihre Arbeit als kirchliche Altenpflegerin und für ihre beiden Kinder Michel und Lena. Sie kann es nicht mehr mit ansehen, dass Lena ständig an die falschen Männer gerät und bucht für ihre Tochter eine Pilgerreise für christliche Singles. Lena lehnt ab und so fährt Gundula selbst mit, um für das Liebesglück ihrer Tochter zu beten. Die Busfahrt nach Padua ist so sangesfroh wie ereignisreich!