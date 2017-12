Pfarrer Braun - Das Erbe von Junkersdorf

03.12.2017 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 03.03.2018 | WDR

Die Gräfin Marietta von Junkersdorf liegt im Sterben und will kurz vor ihrem Tod ihre Jugendliebe Max kirchlich ehelichen, um der Verwandtschaft das Erbe zu nehmen. Nach der Trauung stürzt der Hausmeister vom Turm des Anwesens und auch Max stürzt über eine Treppe, die jemand absichtlich vereist hat, und stirbt. Die Verwandten werden immer verdächtiger. Die Roßhauptnerin hat ebenfalls geerbt und muss sich mit ihrer Stiefschwester um einen Bauernhof streiten, dessen Wert höher zu sein scheint, als die Schwester zugeben will. Fernsehserie mit Ottfried Fischer in der Hauptrolle als Pfarrer.