Papa hat keinen Plan | Komödie rund um eine Italienreise

Fernsehfilm. . 01:29:00 Std. . Verfügbar bis 05.04.2020. WDR.

Der Berliner Klavierbauer Jan Epstein kann jedes noch so sensible Instrument reparieren. Als Kleinunternehmer ist er jedoch mindestens so erfolglos wie in seiner Rolle als Familienvater. Insgeheim trauert Jan der gescheiterten Ehe mit der Konzertmusikerin Serafina nach und bei seiner 16-jährigen Tochter Mia hat er einiges gut zu machen. Eine unverhoffte Gelegenheit dazu bietet sich bald: Mia will ihren Vater überraschend nach Italien begleiten, um ein restauriertes Klavier anzuliefern.