Opa wird Papa | Komödie

Fernsehfilm. . 01:28:20 Std. . Verfügbar bis 12.10.2020. WDR.

Der 62-jährige Selfmade-Unternehmer Anton möchte ins Grüne ziehen und das Leben mit Ehefrau Johanna genießen. Diese ist jedoch ungeplant schwanger.

Anton will von nun an die Firma ganz nebenbei aus dem Homeoffice leiten. Beim Versuch, Muster-Papa und Firmenlenker in einem zu sein, scheitert er jedoch auf ganzer Linie. Um Johanna zu besänftigen, ist ihm kein Preis zu hoch: Er möchte sich von jetzt an komplett auf die Erziehung konzentrieren – wie immer mit ganzer Hingabe! Dass sich Freunde über ihn lustig machen, er unbemerkt die eigene Tochter ausbootet und seine Ehe auf der Strecke zu bleiben droht, merkt der beseelte Super-Daddy nicht einmal.