Nord bei Nordwest: Sandy | Ostsee-Krimi mit Hinnerk Schönemann

Zwei Betrüger in Polizeiuniform treiben ihr Unwesen in Schwanitz, Drogendealer aus Hamburg nutzen die beschauliche Halbinsel-Küste für ihre krummen Geschäfte. Als wäre das nicht bereits genug für Polizistin Lona, taucht auch noch Sandy auf, es ist Hauke Jacobs' große, alte Liebe. Lona und ihre Freundin Jule verbünden sich gegen die "Rivalin" – und der sympathische Tierarzt Hauke muss ihnen endlich offenbaren, was genau ihn nach Schwanitz verschlagen hat.