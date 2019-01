Nord bei Nordwest – Käpt`n Hook

Der ehemalige Großstadt-Cop Hauke Jacobs ist gerade frisch in das beschauliche Ostsee-Städtchen Schwanitz gezogen. Hier will er unerkannt bleiben, Abstand von seinem früheren Leben gewinnen und zur Ruhe kommen. Er hat sich ein altes Boot gekauft, um darauf zu wohnen und übernimmt die Tierarztpraxis im Ort, zur Freude der quirligen Tierarzthelferin Jule. Dann entdeckt er zwei Leichen auf einem Kutter und ist schon wieder mitten drin in einem dramatischen Fall, den er mit der jungen Kommissarin Lena Vogt gemeinsam lösen kann – der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?