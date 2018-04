Niete zieht Hauptgewinn

28.04.2018 | 01:28:33 Std. | Verfügbar bis 28.07.2018 | WDR

Marie Gruber ist geschockt: Ihr gemütliches Kaffeehaus in bester Berliner Lage soll dichtgemacht werden. Der neue Hausbesitzer, die Investmentfirma Prospecta, will die begehrten Räumlichkeiten an eine Coffeeshop-Kette vermieten. Doch so schnell gibt Marie nicht auf.