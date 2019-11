Nacht über Berlin | 30er-Jahre-Drama mit Anna Loos und Jan Josef Liefers

Fernsehfilm. . 01:49:21 Std. . Verfügbar bis 08.11.2019. WDR.

Die lebenslustige Sängerin Henny Dallgow lernt in Berlin Anfang der 1930er Jahre den SPD-Reichstagsabgeordneten Albert Goldmann kennen. Während der engagierte Arzt sich im Wedding um das Wohl der Arbeiter und der sozial Schwachen kümmert, tritt die aus reichen Verhältnissen stammende Künstlerin in einem mondänen Nachtklub auf. Die Gegensätze ziehen sich magisch an, doch die Liebe der beiden gerät in den verhängnisvollen Strudel der historischen Ereignisse.