Mordkommission Istanbul: Stummer Zeuge

Fernsehfilm. . 01:27:39 Std. . Verfügbar bis 30.01.2020. WDR.

Der brutale Doppelmord an einem Ehepaar stellt Kommissar Mehmet Özakin vor ein Rätsel. Ersun, der siebenjährige Sohn des Paares, könnte als einziger Augenzeuge den Täter identifizieren. Doch der Junge spricht seit dem traumatischen Erlebnis kein Wort. Mehmets Ermittlungen führen ihn in einen staatlich geförderten Boxclub für Jugendliche aus Problemfamilien. Der Kommissar ahnt noch nicht, dass er einem Drogenring auf der Spur ist, dessen mächtige Hintermänner in höchsten politischen Kreisen sitzen.