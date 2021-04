Mörderisches Tal: Pregau – Der Fehler (1/4)

Kleinstadt, Tod und Intrigen: Der Auftaktfilm des vierteiligen Fernsehfilms führt in eine morbide Provinzszenerie ein.

Polizeiinspektor Hannes Bucher lebt mit seiner Frau Maria in ihrer Heimatstadt Pregau. Er fühlt sich nicht wohl und auch in seiner Ehe kriselt es. Als er im Dienst einen rasenden Sportwagen anhält, stellt er fest, dass am Steuer seine 17-jährige Nichte Rosa sitzt – angetrunken und ohne Führerschein. Das Mädchen verführt ihn. Tags darauf wird Hannes zu einem Verkehrsunfall gerufen: Seine Nichte ist tot, ihr Begleiter überlebt schwer verletzt.