Mit deinen Augen

20.01.2018 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 20.04.2018 | WDR

Seit ihrem zwölften Lebensjahr ist die berühmte klassische Sängerin Sophie Martell blind. Ihren Lebensmut lässt sich die schöne junge Frau von diesem Schicksalsschlag nicht nehmen. Sie genießt das Leben, hat eine wundervolle Wohnung in der Lagunenstadt Venedig und träumt von einer Karriere an der Oper. Dieser Traum scheint in greifbare Nähe zu rücken, als einer ihrer größten Fans, der amerikanische Augenchirurg Mac Cormick, Sophie anbietet, eine neue Operationsmethode an ihr auszuprobieren, mit der sie ihr Augenlicht zurückerhalten könnte. Fernsehfilm mit Barbara Wussow