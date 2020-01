Mein Traum von Venedig | Nachbarschaftskomödie mit Thekla Carola Wied

Fernsehfilm. . 01:28:34 Std. . Verfügbar bis 25.04.2020. WDR.

Verlagslektorin Katharina Faber träumt von einer eigenen Wohnung in Venedig. Ihrem Herzenswunschs steht eigentlich nichts mehr im Wege – nur eben ihr chaotischer Nachbar Hans Baumann. Der verursacht einen Stromausfall, woraufhin sie ihren Flieger nach Italien verpasst. Dann tauchen auch noch ihre Kinder auf und bitten um Hilfe. Wenn sie so spät losfliegt, ist die Traumwohnung in Venedig aber garantiert verkauft. Unerwartete Entscheidungshilfe erhält Katharina von Nachbar Baumann.