Mein Herz in Malaysia

15.09.2018 | 01:28:01 Std. | Verfügbar bis 15.12.2018 | WDR

Die Kunsthändlerin Juliane Wenzel ist auf asiatische Antiquitäten spezialisiert. Doch ohne ihren Mann Jürgen, der nach einem Bootsunfall in Malaysia verschollen ist, gehen die Geschäfte schlecht. Wegen eines rätselhaften Einbruchs in ihrer asiatischen Niederlassung fliegt sie nach Malakka und entdeckt, dass ihr Mann in dunkle Geschäfte verwickelt war. Krimidrama mit Ursula Karven.