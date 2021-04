Maria Wern, Kripo Gotland: Bedrohung

Fernsehfilm. . 01:26:23 Std. . UT . Verfügbar bis 27.10.2021. WDR.

Per Internet-Video droht ein maskierter Mann, der sich Liverpool nennt, mit einem Massaker an seinem Gymnasium. Kommissarin Maria Wern und ihre Kollegen nehmen sich dem Fall an.

Sie stürmen das Haus eines Jungen, doch der erweist sich als unschuldig. Gleichzeitig muss Maria miterleben, wie sich ihr Sohn Emil als Teil der Clique entpuppt, die sich an dem vermeintlichen Täter rächen will. Bei ihren Ermittlungen kommt sie schließlich einem folgenreichen Fall von Mobbing auf die Spur: Unter dem Pseudonym Airhead hat ein Schüler im Internet eine Mitschülerin bloßzustellen versucht und behauptet, er besäße eines ihrer Unterhöschen. Liverpool will das Mädchen rächen ...