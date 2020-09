Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten | Komödie

Metzgermeisterin Maria Gissenwehrer muss das angeschlagene Familienunternehmen retten: Wegen eines Exportauftrags reist sie mit ihrem Neffen nach Argentinien.

Doch bei ihrer einzigen Passion – der preisgekrönten Weißwurst – kennt sie keine Kompromisse. In Buenos Aires landen Weißwürste auf dem Grill, werden mit Messern malträtiert und in Ketchup ertränkt. Sie findet: Wer so barbarisch mit ihrer Spezialität umgeht, hat diese nicht verdient. Um den benötigten Großauftrag an Land zu ziehen, muss sie über ihren Schatten springen. Und tatsächlich kommt schon bald einiges in Bewegung – nicht nur bei der Sache mit den Weißwürsten, sondern auch in ihrem Leben.