Macht euch keine Sorgen | Drama um einen jugendlichen IS-Anhänger

Fernsehfilm. . 01:29:01 Std. . Verfügbar bis 26.02.2020. WDR.

Familie Schenk ist geschockt. Beamte des Landeskriminalamts informieren sie, dass Ihr Sohn Jakob nicht – wie angenommen – in Spanien ist. Er hat sich vielmehr dem IS in Syrien angeschlossen. Mehrmals versuchen die Eltern Jakob zu erreichen. Dann meldet er sich aus einem Aufnahmelager und lässt durchblicken, dass er sich vorstellen kann, zurück nach Hause zu kommen. Der Vater macht sich auf – zu einer abenteuerlichen Reise an die syrische Grenze.