Liebe ohne Minze

31.05.2018 | 01:28:15 Std. | Verfügbar bis 30.06.2018 | WDR

Von München nach Marrakesch geht die turbulente Reise in diesem romantischen Gefühlsdrama. Saskia Schiller schwebt im siebten Himmel. Die gelernte Modedesignerin möchte endlich ihr unstetes Liebesleben hinter sich lassen, um gemeinsam mit dem erfolgreichen Architekten Robert Franke den Bund fürs Leben einzugehen. Ihre Tochter Mira sehnt sich allerdings nach ihrem richtigen Vater, der nichts von ihr weiß. Sie büxt aus und sucht ihn in seiner Heimatstadt Marrakesch. Saskia folgt ihr und gerät in Panik, als ihre Tochter im Trubel der Stadt verloren geht.