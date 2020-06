Liebe nach Rezept | Komödie

Fernsehfilm. . 01:27:56 Std. . Verfügbar bis 01.09.2020. WDR.

Damit Corinna Fürstenbergs Ehemann Michael wieder mehr Interesse zeigt, will sie ihn mit einem Liebeskraut verzaubern. Dumm nur, dass sie es selbst verzehrt.

Sie verliebt sich unsterblich in den erstbesten Mann, der ihr begegnet: in den biederen Fischhändler Hansen Quaas, der auch das Restaurant der Fürstenbergs beliefert. Als seine Frau Monika Wind davon bekommt, will sie Corinna zur Rede stellen. Doch im Hause Fürstenberg trifft sie nur auf Michael, der mittlerweile ebenfalls von den Kräutern genascht hat. Er schenkt Monika auf der Stelle sein Herz. So entspinnt sich ein aberwitziger Liebesreigen – doch gegen wahre Liebe ist kein Kraut gewachsen.