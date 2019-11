Letzte Ausfahrt Sauerland | Tragikkomödie mit Heiner Lauterbach und Friedrich von Thun

Fernsehfilm. . 01:28:50 Std. . Verfügbar bis 09.02.2020. WDR.

Knorrige Typen in malerischer Landschaft: Die alten Freunde Horst und Johann haben sich vor Jahren in die Einsamkeit des Sauerlands zurückgezogen. Am idyllischen Möhnesee betreibt das Duo einen kleinen Bootsverleih. Horst, ein galliger Menschenfeind erster Güte, schlägt allerdings mit seiner Flinte Touristen eher in die Flucht, Johann tröstet sich mit wechselnden Frauengeschichten über die Tristesse hinweg. An seinem 66. Geburtstag geht Horst zum Check-up ins Krankenhaus. Das Ergebnis ist schlimm.