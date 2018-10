La dolce Rita

20.10.2018 | 01:21:21 Std. | Verfügbar bis 20.01.2019 | WDR

Die attraktive trägt ihr Herz auf der Zunge und mit Etikette und Manieren hat sie so ihre Probleme. Zum Beispiel beim Abendessen mit den großbürgerlichen Eltern eines adretten Anwalts, in den sie sich verliebt hat. Ihm zuliebe meldet sie sich zu einem noblen Benimm-Seminar am Comer See an.