Krüger aus Almanya

Fernsehfilm. . 01:28:31 Std. . WDR.

"Die Deutschen sterben aus, Hildchen", sagt Paul Krüger am Grab seiner vor 30 Jahren verstorbenen Ehefrau, mit der er viele Jahre glücklich verheiratet war. Inzwischen lebt der ehemalige Profiringer alleine in Berlin. Die Nachricht, dass seine Enkelin Annie sich in der Türkei verloben will - mit einem Türken, geht aus seiner Welt-Sicht gar nicht. Krüger macht sich sofort auf den Weg, bucht eine Pauschalreise nach Antalya und beschließt, seiner Enkelin die Flausen auszutreiben.