Kommissar Wallander: Mittsommermord | Krimi mit Kenneth Branagh

Fernsehfilm. . 01:28:27 Std. . Verfügbar bis 05.03.2020. WDR.

Kommissar Wallanders Stimmung ist düster, er ist betroffen vom Mord an seinem Kollegen Svedberg, der einen mysteriösen Fall untersuchte: Eine Gruppe Teenager, die an einem geheimen Ort verkleidet Mittsommer feiern wollte, ist eiskalt erschossen worden. Hinweise erhofft sich Wallander von der jungen Isa, die nicht an dem rituellen Treffen teilnehmen konnte. Doch der Mörder tötet auch sie. Wallander steht vor einem Rätsel, doch dann kommt ihm ein fürchterlicher Verdacht.