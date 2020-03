Kommissar Maigret: Ein toter Mann | Krimi mit Rowan Atkinson

Fernsehfilm. . 01:28:15 Std. . Verfügbar bis 31.03.2020. WDR.

Auf einem Bauernhof macht die Polizei einen grausigen Fund: Die Familie wurde bestialisch umgebracht und ausgeraubt – der jüngste Fall in einer Serie von brutalen Raubmorden. Zur gleichen Zeit geht in Paris bei Kommissar Maigret ein anonymer Notruf ein. Ein Mann ist panisch vor Angst und behauptet, dass ihn Mörder verfolgen. Bevor Maigret mehr in Erfahrung bringen kann, legt der Unbekannte jedoch auf – und wird bald darauf tot aufgefunden. Maigrets Vorgesetzte glauben an einen Bandenkrieg.