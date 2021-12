Kommissar Maigret: Die Tänzerin und die Gräfin | Krimiserie

Fernsehfilm. Staffel 2, Folge 2. . 01:29:01 Std. . UT . Verfügbar bis 05.01.2022. WDR.

Eines Abends erscheint eine sichtbar aufgelöste, angetrunkene Frau bei Hauptkommissar Maigret im Polizeipräsidium.

Arlette ist Tänzerin und Animierdame in einem verruchten Club in Montmartre. Sie habe ein Gespräch über einen geplanten Mord an einer Gräfin belauscht, ein gewisser Oscar soll beteiligt sein. Maigret (Rowan Atkinson) und sein Team schenken der jungen Dame wenig Glauben. Am nächsten Morgen wird die Tänzerin erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden. Und kurz darauf ebenfalls eine betagte, morphiumsüchtige Gräfin, wie von Arlette vorhergesehen. Maigret muss im sündigen Montmartre nach Antworten fahnden.