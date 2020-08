Keine Ehe ohne Pause | Fernsehfilm

Fernsehfilm. . 01:28:26 Std. . Verfügbar bis 09.11.2020. WDR.

Die vorwiegend weibliche Leserschaft liebt die romantischen Liebesromane, die der Berliner Schriftsteller Max Mangold unter dem Pseudonym Jana van Hausten schreibt.

Dann gerät er in eine Schaffens-, Lebens- und Ehekrise. Sein Verleger drängt auf den nächsten Besteller, seine Frau Susanne, Jura-Professorin, will für ein Jahr an die Universität in Rostock – alleine. Sie findet, ihre Ehe braucht eine Pause. Max glaubt, weil in Rostock ihre alte Jugendliebe Jörn lebt. Max reist seiner Frau nach, wirbt hartnäckig um sie – und torpediert Jörns Annäherungsversuche bei Susanne. Schreiben kann Max immer noch nicht – bis er die attraktive Friseurin Nancy trifft.