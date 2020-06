Jäger – Tödliche Gier: Der Goldrausch

Der Stockholmer Ex-Kriminalkommissar Erik Bäckström will sich in seiner nordschwedischen Heimat zur Ruhe setzen. Doch schon bald wird er in der abgelegenen Provinz gebraucht.

Der Unternehmer Markus Lindmark fühlt sich durch Umweltaktivisten bedroht. Sein Vorhaben, gemeinsam mit einer südafrikanischen Bergbaugesellschaft neu entdeckte Goldvorkommen zu fördern, stößt auf erbitterten Widerstand. Als ein Unbekannter auf Markus und seinen Mitarbeiter Johannes schießt, sieht der Unternehmer sein Millionenprojekt ernsthaft in Gefahr. Markus engagiert den Ex-Polizisten Erik. Obwohl die Polizei ihn heraushalten will, kommt Erik an Informationen aus den Ermittlungen.