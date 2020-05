Irene Huss, Kripo Göteborg: Tödliches Netz

Fernsehfilm. . 01:26:25 Std. . Verfügbar bis 21.11.2020. WDR.

Ein Fahrradkurier wird Zeuge einer Entführung und verständigt die Polizei. Irene Huss ist zufällig in der Nähe und nimmt die Verfolgung auf.

In einem Naturpark schließlich finden sie das nur noch in Unterwäsche bekleidete junge Mädchen, das an schweren Stichverletzungen stirbt. Ein Spaziergänger entdeckt kurz darauf eine zweite Leiche. Auch dieses junge Mädchen trägt eine spezielle Dessous-Marke. Auf dem Laptop des zweiten Opfers gibt es Hinweise auf einen gewissen "David", der in Chatrooms Kontakte zu weiblichen Teenagern knüpft. Sein Profilbild ist das Foto eines blendend aussehenden Jungen – der seit zwei Jahren tot ist.