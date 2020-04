Immer wieder anders | Komödie

Fernsehfilm. . 01:28:44 Std. . Verfügbar bis 25.04.2020. WDR.

Jan und Katja haben ein harmonisches Ehe- und Familienleben geführt. Doch der gemeinsame Hausbau war zu viel für ihre Beziehung. Für Katja ging ein Traum in Erfüllung, für Jan war der Bau eine reine Qual – er flüchtet sich in eine Affäre. Als Katja dahinter kommt, will sie die Scheidung. Jan, der ein tristes Steuerberater-Dasein geführt hatte, krempelt sein Leben um und pachtet ein Restaurant. Katja erlebt plötzlich einen "neuen" Jan – und verliebt sich wieder in ihn. Ausgerechnet jetzt beginnt dieser eine Beziehung mit der bezaubernden Kellnerin Aimee.