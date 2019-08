Immer Drama um Tamara

Fernsehfilm. . 01:42:18 Std. . Verfügbar bis 10.08.2019. WDR.

In Ewedown, einem Dorf in der nordenglischen Grafschaft Dorset, geht das Leben idyllisch zu – oder todlangweilig. Nur das Schriftsteller-Refugium des renommierten Kriminalautors Nicholas Hardiment und seiner fleißigen, treuen Ehefrau Beth bringt ein wenig Leben in die Beschaulichkeit. Doch als unerwartet Tamara Drewe aus London in ihren Heimatort Ewedown zurückkehrt, um das Haus ihrer Mutter zu verkaufen, ist es mit der Ruhe schlagartig vorbei.