Im Niemandsland | Coming-of-Age-Drama um die deutsche Wiedervereinigung

Fernsehfilm. . 01:26:51 Std. . UT . Verfügbar bis 28.11.2021. WDR.

Berlin im Juni 1990: In dieser Zeit voller Hoffnungen und Ängste erleben Katja (16) aus West-Berlin und Thorben (17) aus der DDR ihre erste große Liebe.

Die Mauer ist schon offen, die Währungsunion und die Deutsche Einheit sind in Vorbereitung, und der Streit um den Umgang mit enteigneten Häusern ist in vollem Gange. Für Katja und Thorben ist es eine schwierige Liebe, denn ihre Eltern streiten erbittert um ein Haus in Kleinmachnow (DDR). Nur Thorbens Handballtrainer scheint das junge Paar zu unterstützen, bis Thorbens Vertrauen ausgerechnet von dieser Seite zerstört wird. Es geht um alte Wunden und neue Vorurteile.