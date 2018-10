Ich und Kaminski

23.10.2018 | 01:54:48 Std. | Verfügbar bis 30.10.2018 | WDR

Der geltungssüchtige junge Kunstkritiker Sebastian Zöllner verspricht sich von einer Biografie über den ehemals weltberühmten Maler Manuel Kaminski, der zurückgezogen in einem Schweizer Bergdorf wohnt, Ruhm und Anerkennung. Mit Hilfe von Bestechung der Hausangestellten und Dreistigkeit durchstöbert Zöllner erst das ganze Haus, um dann den blinden und kranken Kaminski mit der Tatsache zu konfrontieren, dass dessen totgeglaubte große Jugendliebe Therese Lessing noch am Leben sei und in Norddeutschland an der Küste lebe. Die beiden begeben sich auf die Reise zu Therese, die sie quer durch Deutschland führt. Autor/-in: Thomas Wendrich, Wolfgang Becker