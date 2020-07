Herr Lenz reist in den Frühling | Fernsehfilm

Fernsehfilm. . 01:29:12 Std. . Verfügbar bis 18.10.2020. WDR.

Holger Lenz hat immer versucht, im Leben alles richtig zu machen – und doch steht der Mittvierziger vor den Scherben seiner Existenz.

Seine Frau Ilona geht fremd, Sohn Linus verhöhnt ihn im Internet, im Büro überholen ihn Jüngere. Selbst der Familienhund straft ihn mit Missachtung. Als ihm ein Spanier die Asche seines Vaters samt Nachricht von einem geerbten Appartement in Thailand bringt, bricht Holger auf. Sein Vater Georg verließ ihn nach der Wende und zog fort – einziges Lebenszeichen in den letzten 20 Jahren: Eine Postkarte aus dem Land des Lächelns. Was Holger dort erwartet, übertrifft seine kühnsten Erwartungen.