Glück auf Brasilianisch | Komödie

Fernsehfilm. . 01:28:37 Std. . Verfügbar bis 19.07.2020. WDR.

Edgar Strack droht alles über den Kopf zu wachsen: Die Erziehung seiner drei Kinder, der Job als Unternehmensberater in einer Leipziger Consulting-Firma und seine Freundin Barbara, die ihre Verlobung plant. Sein Kollege Andreas Behrens nutzt das Chaos, um eine Intrige gegen Edgar zu spinnen. Dieser denkt, die Dolmetscherin Ana sei an allem Schuld und lässt sie feuern. Kurz darauf freundet sich Edgars jüngste Tochter zufällig mit Ana an – genau diese liebevolle junge Frau mit brasilianischen Wurzeln soll das neue Kindermädchen werden.