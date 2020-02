Gladbeck | Drama über eine reale Geiselnahme 1988

Fernsehfilm. Teil 1 von 2. . 01:26:21 Std. . Verfügbar bis 08.03.2020. WDR.

Am 16. August 1988 überfallen zwei maskierte Männer eine Bankfiliale in Gladbeck und nehmen zwei Bankangestellte als Geiseln. Schnell wird den Ermittlern um den Einsatzleiter in Recklinghausen klar, dass es sich bei den beiden Kriminellen um Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski handelt. Beide verbindet ihr Hang zu Brutalität und die Gier nach Aufmerksamkeit. Obwohl sie das geforderte Geld bekommen, fliehen sie mit ihren Geiseln ungehindert quer durch Deutschland. Immer mit dabei: Eine Heerschar von Journalisten.