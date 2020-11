Gernot Roll: König der Neugierde | Dokumentarfilm

Der Film zeigt die wichtigsten Stationen des vielseitigen Kamerakünstlers Gernot Roll. Mit der Thomas-Mann-Adaption "Buddenbrooks" (2007) und dem Fernseh-Dreiteiler "Die Manns – Ein Jahrhundertroman", in Zusammenarbeit mit dem WDR entstanden, erwies er sich als Spezialist für Literaturverfilmungen und Filmbiografien. Meisterwerke wie die "Heimat"-Reihe von Edgar Reitz zählen ebenso wie seine Bildgestaltung des deutschen Oscar-Gewinners "Nirgendwo in Afrika" (2001) zu seinem eindrucksvollen Oeuvre. Gernot Roll starb am 12. November im Alter von 81 Jahren.