Gelübde des Herzens | Drama

Fernsehfilm. . 01:25:58 Std. . Verfügbar bis 17.01.2021. WDR.

Die hübsche, junge Kunstrestauratorin Sophie Schumacher ist voller Vorfreude auf ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten Florian.

Anders jedoch als die gläubige Sophie kann Florian nichts mit der spirituellen Symbolik einer kirchlichen Eheschließung anfangen. Als es darüber zum Streit zwischen den beiden kommt, setzt Florian sich in seinen Wagen, fährt davon – und verunglückt tödlich. Sophie flieht vor ihrer Trauer und nimmt einen Auftrag in einem abgelegenen toskanischen Kloster an, wo sie ein altes Fresko freilegen soll. Dort findet sie seelischen Beistand in Gestalt des angehenden Priesters Luca Divalle.