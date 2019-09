Für kein Geld der Welt | Komödie mit Karoline Teska

Fernsehfilm. . 01:28:38 Std. . Verfügbar bis 02.12.2019. WDR.

Nach Jahren im Ausland kehrt die Unternehmertochter Isabella auf Wunsch ihres Vaters Friedrich nach Deutschland zurück. Doch statt sie wie erwartet in den Vorstand seiner Automobilwerke aufzunehmen, präsentiert Friedrich der fassungslosen Tochter seine neue Verlobte, die Staatsanwältin Viola. Isabella soll sich in der Firma zunächst am Fließband ihre Sporen verdienen. Inkognito, versteht sich. Dabei verliebt sie sich in den smarten Ingenieur Sebastian, der nichts von ihrer wahren Identität ahnt.