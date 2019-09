Frau Pfarrer und Herr Priester | Komödie rund um eine Kirchengemeinde

Fernsehfilm. . 01:28:01 Std. . Verfügbar bis 28.12.2019. WDR.

Das geht ja richtig gut los! Toni Seidl tritt eine neue Stelle als katholischer Pfarrer in München-Bogenhausen an und gerät sofort in Konflikt mit der engagierten evangelischen Pfarrerin Rieke Schmidt: Die katholische Gemeinde will das ökumenische Jugendhaus in einen exquisiten Seniorenwohnsitz umwandeln. Rieke will das auf alle Fälle verhindern und braucht Tonis Hilfe, der allerdings nicht viel von ihrem "antiautoritären Allerlei" hält. Ob sie sich zusammenraufen, ist die große Frage.